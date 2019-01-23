Негода зараз вирує по всій Україні. На сході та в центрі - хуртовини та ожеледиця, на заході - небезпека сходження лавин. У трьох областях обмежено рух автотранспорту.

Поліція, рятувальники та дорожні служби переведені на цілодобовий режим роботи. Водіїв просять утриматися від поїздок.

Усі деталі - в наступному сюжеті.

Від сьомої ранку Віра Олексіївна не випускає лопати з рук. Каже, такої багатої на сніг зими вона вже давно не бачила. За останній місяць майданчик перед її музичною школою вже обріс кучугурами.

"Тільки два дні - а тут таке замело. Вигребла - думала все, ще хоча б день відпочину. Ні. Знову, бачите, що робиться", - говорить Віра Гаркава, прибиральниця Черкаської музичної школи №1.

Міські комунальники ще з ночі посипають дороги сіллю та заливають реагентами. Але через сильний мороз вони малоефективні, тому всю техніку кинули на прибирання снігу. Щоправда, зізнаються, - сил вистачає лише на центральні магістралі.

"Великий снігопад, близько 20 сантиметрів снігу, прогнозується, випаде за дві доби. Це природа, і просто неможливо фізично зробити дороги", - говорить Андрій Бортник, директор підрядного підприємства з прибирання доріг.

На обласній автостанції скасовано 30 міжміських рейсів. Віталій каже, з Жашкова до Черкас добирався на півтори години довше, аніж зазвичай. Як їхатиме назад - навіть не уявляє.

"Будемо їхати, а там вже дивитися - до Лисянки, то до Лисянки. Я думаю, що викликати буду МНС, будемо прориватися", - говорить Віталій Швець, водій рейсового автобуса.

Сніг сипле з ночі і на Кіровоградщині. Техніка не справляється з такою кількістю опадів. У Кропивницькому та області, уже за годину після розчистки, дороги знову замітає. Рятувальники уже витягли з переметів з півсотні автівок. Переважно вантажних.

А в Голованівському районі лікарі "швидкої "не могли проїхати на виклик до хворої дитини. Тож надзвичайники на спецавтомобілі доставили дитину разом із матір'ю до райлікарні.

"Можемо бачити, що негода на території Кіровоградщини не вщухає, тому підрозділи ДСНС працюють і надають допомогу громадянам, які її потребують", - зазначила Оксана Мачак, прес-секретар управління ДСНС в Кіровоградській області.

Тим часом на Рівненщині дороги вкрила ожеледь. Шляхи стали вкрай небезпечними, а ДТП - масовими. Одразу чотири автівки зіштовхнулися неподалік Костополя. Травмовані троє дорослих та немовля. Очевидці стверджують - дорогу взялися посипати вже після цієї аварії.

А ось Чернівці залишилися без солі для посипання доріг. Є лише пісок, однак і його вистачить лише на кілька днів. Комунальники виправдовуються: запасів вистачало завжди. Та цього року - не розрахували. Тепер на чергову партію солі доведеться чекати щонайменше два тижні.

"38 років я тут працюю і 2 тисячі тонн солі і 3 тисячі кубів піску нам хватало "з головою". Ще й лишалося. Добре, коли зима нормальна, стабільна. Просипали і воно тримається. Тільки місцями десь підсипати, а не обробляти по новій повністю місто", - розповідає Павло Олоєр, головний інженер КП "Чернівціміськшеп".

Синоптики ж попереджають: негода вируватиме на Сході, Півдні, й у більшості центральних областей України до завтра, але ближче до ночі снігопад трохи вщухне.