На Харківщині відремонтують автошляхи державного значення - Юлія Світлична [ Редактировать ]
У Харкові сільські голови, дорожники, науковці та чиновники радилися, що робити з дорогами. Торік в області вже відновили траси, які з'єднують регіон із Сумською, Донецькою та Луганською областями.
На часі - дорога, що веде до кордону з Дніпропетровщиною. Там побували наші кореспонденти.
Водії маневрують засніженою вибоїстою дорогою.
"Никакого уважения к водителям нету. Вообще никакого уважения. А водители возят и лекарства, и хлеб, всё возят же, да", - говорить Володимир, водій.
Траса державного значення "Харків - Лозова - Павлоград" капітального ремонту не бачила 50 років. За цей час дорожнє полотно перетворилося на суцільні ями. А відстань у 80 км водії долають більш як за 3 години.
В області, вона зараз - найгірша. Фахівці Автодорожнього університету провели діагностику і надали висновки - третина полотна зруйнована повністю, немає навіть основи.
"У Лозовій знаходяться заводи "Оборонпрому", і на ці заводи, звісно, ідуть великоваговики, ідуть платформи, на яких везуть БТРи, іншу важку броньовану техніку. Найбільш зруйнованих ділянок багато - десь під 40 кілометрів", - зазначив Євген Зражевець, начальник служби автомобільних доріг в Харківській області.
Сільські голови, які зібралися сьогодні на нараду із чиновниками та дорожниками, розповідають - у жахливому стані не лише траса, а й шляхопроводи та мости. Один із таких - у селі Новоіванівка:
"По цьому мосту їде техніка, яка не їде, а просто скакає, і по ній же ідуть діти в школу. Ми вже подоставали лижні палки, оце наші бабушки, і передвигаються так по цьому мосту".
За президентською ініціативою, фінансування ремонту траси "Харків - Лозова - Павлоград" у державному бюджеті прописане окремим рядком.
"Розпочали роботи минулого року, цього року продовжимо, і зробимо їх так, як минулого року завершили три дороги на Сумську, Донецьку і Луганську області, які також не бачили ремонту десятиріччями. Проводимо нараду на базі Національного автодорожнього університету для того, щоб долучити нові технології і фахівців до загального процесу. Вже було відновлено 35 км цього покриття, і цього року будемо завершувати роботи", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
Частину об'їзної дороги навколо Лозової - це біля 2-кілометрів - робитимуть "з нуля".
"І ця ділянка будівництва дороги скоротить об'їзд всім водіям на 10 км. Тобто, маршрут, який люди їдуть до Павлограда, буде коротший на 10 км", - зазначив Ігор Турченко, директор ДП "Дороги Харківщини".
Ремонтні бригади та техніка розпочнуть роботу вже у березні, - обіцяють дорожники.
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