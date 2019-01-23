Повертаємося до теми Давоського форуму.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко провів там уже декілька зустрічей.

З ким саме говорив і яких домовленостей на цю хвилину вдалося досягти - розпитаємо в Олени Абрамович, зараз вона з нами на прямому зв'язку.

Олено, чи є уже якісь конкретні результати?

В першу чергу Петро Порошенко провів зустріч із очільницею Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вона зазначила, що МВФ підтримує продовження реформ в Україні, які проходять під лідерством Петра Порошенка. І позитивно оцінила співпрацю з Україною. Зустрівся президент і з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

А буквально щойно в "Українському домі" в Давосі, де участі президента відбулась церемонія з підписання кількох інвестиційних угод. Одна з них - це 200 мільйонів доларів від американської інвестиційної компанії "Хорайзон кепітал". Це максимально можливий розмір, який дозволили інвестори "Хорайзон" і набагато більше від початкової мети в 150 мільйонів доларів. Кошти вкладуть в українські компанії, які найбільше займаються експортом. В першу чергу це сфера IT, легка та харчова промисловість, а також агросектор. Кожна компанія, яка буде відібрана фондом, отримає від 5 до 20 мільйонів доларів протягом наступних 20 років.

Домовились і про іноземні інвестиції в зелену енергетику. Так, норвезька приватна компанія побудує у вітряки у Херсонській області. Ще одна угода закріплює наміри побудувати майбутню найбільшу вітроенергетичну станцію в Україні - розташують її в Запорізькій області.

"Показовим є те, що одним із партнерів в цьому проекті буде велика французька компанія "Тотал ірен", і це насправді - перша компанія стратегічно-енергетична, яка виходить на український ринок в сегмент відновлювальної енергетики", - наголосила Юлія Коваль, голова офісу Національної інвестиційної ради.

Про інвестиції тут, в "Українському домі" в Давосі говорять майже цілодобово. Павільйон відкрили за підтримки фонду Віктора Пінчука. І вже завтра фонд організовує "Український сніданок", який 15 років поспіль збирає у Давосі ключових політиків та очільників бізнесу аби поговорити про майбутнє нашої країни.