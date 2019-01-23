У консульства США в Женеве произошел взрыв, из-за которого учреждение было вынуждено прекратить работу, сообщает Stars and Stripes.

По данным полиции, причиной взрыва стала неисправность электропроводки.

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Посольство США в Берне издало распоряжение об усилении мер безопасности.

Ожидается, что работу учреждения восстановят в четверг, 24 января.

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