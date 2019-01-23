Американское консульство в Женеве закрыли из-за взрыва [ Редактировать ]
У консульства США в Женеве произошел взрыв, из-за которого учреждение было вынуждено прекратить работу, сообщает Stars and Stripes.
По данным полиции, причиной взрыва стала неисправность электропроводки.
В результате происшествия обошлось без пострадавших.
Посольство США в Берне издало распоряжение об усилении мер безопасности.
Ожидается, что работу учреждения восстановят в четверг, 24 января.
Ранее мы писали о том, в ресторане Одессы прогремел взрыв.
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