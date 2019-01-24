В рамках участия в заседании Всемирного экономического форума президент Украины Петр Порошенко встретился с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщается на официальном сайте президента.

Петр Порошенко поздравил Ангелу Меркель с получением Германией с 1 января 2019 года полномочий непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, что будет способствовать имплементации Минских договоренностей.

Глава государства выразил признательность за усилия Германии для минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечение свободы судоходства в регионе и безусловного и немедленного освобождения украинских моряков.

Собеседники также обменялись мнениями о предотвращении российского вмешательства в президентские выборы в Украине.

Федеральный канцлер отметила реформы в Украине и важность их продолжения.

Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили риски для энергетической безопасности ЕС.

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