Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время посещения Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщается на официальном сайте президента

Собеседники подробно обсудили последнее развитие событий на временно оккупированных территориях Украины и перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Генеральный секретарь ООН подтвердил готовность продолжить принимать меры по оказанию гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса.

Петр Порошенко и Антонио Гутерриш обсудили пути обеспечения выполнения соответствующих резолюций ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.

Отдельное внимание было уделено последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе в соответствии с международным правом.

Президент Украины и Генеральный секретарь ООН подробно остановились также на вопросах освобождения украинских заложников, которые незаконно содержатся в России, и обеспечении постоянного мониторинга соответствующими международными механизмами ситуации с правами человека в Крыму.

Напомним, что также в рамках форума Порошенко встретился с Меркель.