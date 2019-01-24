Руководитель полиции города Себринг, штат Флорида, Карл Хогланд заявил о том, что во время стрельбы в отделении банка SunTrust Bank погибло не менее пяти человек. Об этом передает CNN.

В нападении подозревают двадцатиоднолетнего Зефена Хавьера.

О количестве раненных в данный момент не сообщается.

Напомним, что в американском городе Себринг, штат Флорида, мужчина открыл стрельбу в отделении банка SunTrust Bank.