У Київський, Житомирській та Черкаській областях - штормове попередження жовтого рівня небезпеки. За даними "Укргідрометцентру", у більшості областей очікують снігопади, хуртовини та ожеледицю. А аеропорт Бориспіль попередив про можливі затримки рейсів. Як підготувалися до різкої зміни погоди у столиці - з'ясували наші кореспонденти.

Від самого ранку рух транспорту був паралізований дев'ятибальними заторами. І легкові автівки, і громадський транспорт вибилися зі звичного графіку. Люди годинами чекають на зупинках.

"Дуже важко я виїхала з "Теремків-2", дуже важко! Не було маршруток, не було тролейбуса. довго чекала дуже. Тут, на бульварі Лесі Українки, напевно, 40 хвилин стояла, якщо не більше", - скаржиться Алла, жителька Києва.

Хоч столичних водіїв попереджали про негоду і просили утриматися від поїздок - дороги вщент забиті машинами. Власники автівок скаржаться: проїхати майже неможливо.

"Я ехал со стороны Житомира в Киев - развороты не посыпаны, никаких движений. Видел одну машину, которая стояла в районе "Чайки" - просто, тупо стояла. Я по работе здесь и мне без машины нельзя", - розповідає Олександр, водій.

За таких погодних умов - поліція, рятувальники та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Снігопад не вщухає, тому і чистити дороги потрібно безперервно.

"Водії помінялися на ходу і машини працюють в цілодобовому режимі - зачищаємо, посипаємо і знов - зачищаємо і знов посипаємо", - запевняє Світлана Коваленко, майстер служби утримання шляхів та підземних переходів.

У столиці вже випало 10 сантиметрів снігу. Очікують до 20-ти.

Працівники київських дорожніх служб згадують про досвід більшості європейських країн. Мовляв, за таких умов усе перекривають. А в нас же - з негодою борються.

"Было, порядка, 350 единиц техники. Одновременно с ними работало до 50 бригад - это ручная уборка, которая осуществляется на ступеньках подземных, наземных пешеходных переходов, места остановки автобусов", - зазначив Валентин Осипов, заступник директора КП "Київавтодор".

В'їзд у Київ великогабаритного транспорту, попри застереження синоптиків, заборонили тільки сьогодні. З 17 по 21 години. Як наслідок, на дорогах столиці та області від ранку - десятки ДТП.

"В круглосуточном режиме находятся несколько специалистов, которые производят мониторинг улично-дорожной сети. Одновременно осуществляется контроль за движением нашей техники при помощи GPS навигации, которой оборудована наша техника, и мы видим - где какие задачи какая единица техники выполняет", - наголосив Валентин Осипов, заступник директора КП "Київавтодор".

Опади прогнозують і на сьогодні, однак не такі інтенсивні.