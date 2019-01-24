Известная татарская певица Фания Халиуллова скончалась на сцене Димитровградского дома культуры. 53-летняя женщина открывала концерт своего ансамбля "Негасимые звезды" и во время выступления потеряла сознание. Фанию доставили в больницу, но доктора были уже не в силах спасти женщину. Причиной смерти стала остановка сердца. В Ульяновской области Фанию Халиуллову знали как прекрасного преподавателя по вокалу и руководителя коллективов татарской песни "Карлыгач" и "Негасимые звезды", пишет "Московский Комсомолец".

Подробностями этой трагедии поделился один из руководителей цента культуры и досуга "Восход", на сцене которого проходил концерт: "Творческий вечер только начался, Фания исполняла вторую композицию. Внезапно она упала и потеряла сознание. Зрители начали паниковать. Скорая приехала быстро, и, пока ее несли в машину, она ужасно хрипела.

По словам врачей, это был инсульт. Тромб оторвался и сердце перестало биться. Это огромная потеря для всех. Она была очень талантливым и отзывчивым человеком. Я представить не могу, что ее больше нет с нами". Некоторые зрители снимали выступление певицы на камеры мобильных телефонов. Им удалось случайно заснять последние секунды жизни Фании.

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