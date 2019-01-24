Российская певица умерла прямо на сцене (видео) [ Редактировать ]
Известная татарская певица Фания Халиуллова скончалась на сцене Димитровградского дома культуры. 53-летняя женщина открывала концерт своего ансамбля "Негасимые звезды" и во время выступления потеряла сознание. Фанию доставили в больницу, но доктора были уже не в силах спасти женщину. Причиной смерти стала остановка сердца. В Ульяновской области Фанию Халиуллову знали как прекрасного преподавателя по вокалу и руководителя коллективов татарской песни "Карлыгач" и "Негасимые звезды", пишет "Московский Комсомолец".
Подробностями этой трагедии поделился один из руководителей цента культуры и досуга "Восход", на сцене которого проходил концерт: "Творческий вечер только начался, Фания исполняла вторую композицию. Внезапно она упала и потеряла сознание. Зрители начали паниковать. Скорая приехала быстро, и, пока ее несли в машину, она ужасно хрипела.
По словам врачей, это был инсульт. Тромб оторвался и сердце перестало биться. Это огромная потеря для всех. Она была очень талантливым и отзывчивым человеком. Я представить не могу, что ее больше нет с нами". Некоторые зрители снимали выступление певицы на камеры мобильных телефонов. Им удалось случайно заснять последние секунды жизни Фании.
по теме
Известный комик умер во время путешествия
На 33-м году жизни внезапно скончался американский комик, актер и сценарист
Умер легендарный советский певец
Известный артист удостоен звания народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации
Умерла легендарная актриса Бродвея
Она при жизни стала обладательницей премий Тони, Золотого глобуса и номинанткой на Оскар
Ани Лорак жестко раскритиковали из-за нового видео
Поклонники певицы сразу же раскритиковали ее за фонограмму и чрезмерное увлечение ботоксом
Умер знаменитый киноактер
В кино он сыграл с такими знаменитыми звездами кино как Бельмондо и Ален Делон