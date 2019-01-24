У Франції в дитячих підгузках виявили небезпечні хімікати, - про це заявили експерти з тамтешньої Національної агенції з охорони здоров'я.

Зокрема, знайшли речовину глісофат - її використовують для знищення бур'янів. Цей хімікат, як стверджують науковці, може викликати рак.

Французький уряд вимагає від виробників підгузків протягом 15 днів вжити необхідних заходів. При цьому запевнили - безпосереднього ризику для здоров'я немовлят немає.