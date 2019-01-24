У Дніпрі під час уроків школяр розпилив перцевий газ [ Редактировать ]
У Дніпрі просто під час уроків у школі розпилили перцевий газ. Шістьох дітей з подразненням горла та очей забрали до лікарні. Після обстеження їх відпустили. За попередньою інформацією, один з учнів приніс у школу газовий балончик. Вчителі відчули їдкий запах і викликали "швидку", поліцію та рятувальників. Дітей евакуювали. Приміщення перевірили, небезпечних речовин не виявили.
"Працювала поліція, яка виявила, хлопця який розпилив. Він пояснив, що знайшов балончик і натиснув випадково. Балончик "Перець-4". Балончик для самозахисту", - повідомила Людмила Бондаренко, директор НВК №122 Дніпра.
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