Справа Януковича: у суді оголошуватимуть вирок президенту-втікачу [ Редактировать ]
Сьогодні в Оболонському районному суді Києва почнуть оголошувати вирок обвинуваченому в державній зраді колишньому президенту України Віктору Януковичу.
Нагадаємо, Януковича звинувачують у сприянні анексії Криму та агресивних воєнних дій на території України. За понад рік слухання справи суд допитав 52 свідків.
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