Сьогодні в Оболонському районному суді Києва почнуть оголошувати вирок обвинуваченому в державній зраді колишньому президенту України Віктору Януковичу.

Нагадаємо, Януковича звинувачують у сприянні анексії Криму та агресивних воєнних дій на території України. За понад рік слухання справи суд допитав 52 свідків.