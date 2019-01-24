Військові льотчики проводять навчання на Полтавщині [ Редактировать ]
Військові льотчики проводять навчання на Полтавщині. Пілоти тренуються виконувати завдання у складних погодних умовах, відпрацьовують взаємодію з іншими підрозділами. Також відпрацьовують польоти на модернізованих вертольотах Мі-8 та Мі-2, які нещодавно поповнили авіапарк армійської авіації.
Кілька днів тому вертолітники брали участь у десантних навчаннях на півдні Донеччини.
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