Військові льотчики проводять навчання на Полтавщині. Пілоти тренуються виконувати завдання у складних погодних умовах, відпрацьовують взаємодію з іншими підрозділами. Також відпрацьовують польоти на модернізованих вертольотах Мі-8 та Мі-2, які нещодавно поповнили авіапарк армійської авіації.

Кілька днів тому вертолітники брали участь у десантних навчаннях на півдні Донеччини.