Во Львове младенцы заразились корью сразу после рождения [ Редактировать ]
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения. У них мгновенно появились высыпания и повышенная температура, а впоследствии возникло осложнение в виде пневмонии. Малышам сразу начали колоть антибиотики, сообщает Zaxid.net со ссылкой на заместителя главного врача Львовской городской детской больницы Романа Герегу.
Матери новорожденных заразились корью еще до родов, но заболевание проявилось уже после рождения детей. По информации Романа Гереги, у одной мамы корь проявилась через два дня после родов, а у другой - через пять. Женщины были привиты от кори, поэтому перенесли заболевание в легкой форме. Они рожали детей в районах, и никто даже не знал, что женщины больны.
Двоих младенцев, которые заболели корью в начале января, уже выписали из больницы. Еще трое, которых госпитализировали 19 и 20 января, продолжают лечение.
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