У Дніпрі зі снігового полону визволили десятки водіїв [ Редактировать ]
Неспокійною видалася ніч для рятувальників і дорожників Дніпропетровщини. Зі снігового полону вони звільнили понад 70 автівок - автобус із шахтарями, 6 "швидких", 47 вантажівок та 17 легковиків. Найскладнішою була ситуація у Синельниківському, Магдалинівському, Новомосковському та Петропавлівському районах.
На боротьбу з негодою рятувальники вивели 44 одиниці спецтехніки, найкритичніші ділянки розчищали 105 машин служби автомобільних доріг.
"По нашей области ограничения не вводились. Водились по смежным с нами областям - в Кировоградской вводилось ограничения для грузового транспорта и по Полтавской области", - повідомив Артем Хижняк, начальник відділу технічного контролю Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.
"Враховуючи погодні умови, які є на сьогодні - у нас плюсова температура, сніг починає танути. Звертаюся до населення. Коли ви ходите по під дахами, паркуєте свої автомобілі, то ці шари снігу, які накопичилися за час великих опадів, можуть з конструкцій будинків сповзати. Будьте вкрай уважні", - наголосила Дар'я Гречищева, начальник сектора зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ГСЧС України в Дніпропетровській області.
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