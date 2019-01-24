Неспокійною видалася ніч для рятувальників і дорожників Дніпропетровщини. Зі снігового полону вони звільнили понад 70 автівок - автобус із шахтарями, 6 "швидких", 47 вантажівок та 17 легковиків. Найскладнішою була ситуація у Синельниківському, Магдалинівському, Новомосковському та Петропавлівському районах.

На боротьбу з негодою рятувальники вивели 44 одиниці спецтехніки, найкритичніші ділянки розчищали 105 машин служби автомобільних доріг.

"По нашей области ограничения не вводились. Водились по смежным с нами областям - в Кировоградской вводилось ограничения для грузового транспорта и по Полтавской области", - повідомив Артем Хижняк, начальник відділу технічного контролю Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

"Враховуючи погодні умови, які є на сьогодні - у нас плюсова температура, сніг починає танути. Звертаюся до населення. Коли ви ходите по під дахами, паркуєте свої автомобілі, то ці шари снігу, які накопичилися за час великих опадів, можуть з конструкцій будинків сповзати. Будьте вкрай уважні", - наголосила Дар'я Гречищева, начальник сектора зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ГСЧС України в Дніпропетровській області.