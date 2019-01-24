Министерство финансов утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

В документе указывается, что общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в этом году, законом о бюджете предусмотрены на уровне 417, 4 млрд грн. Из них 239, 2 млрд грн (57,3%) - выплаты по государственному внутреннему долгу и 178, 2 млрд грн (42,7%) - выплаты по государственному внешнему долгу.

По данным Минфина, в 2019 году, выплаты составят: доллары - 47,68%, гривны - 36,30%, СПЗ - 8,55%, евро - 6,21%, канадский доллар - 1,17%, японская иена - 0,09%.

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