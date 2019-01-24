Что же подарить Татьяне в день ангела, чтобы презент обязательно понравился, а не пылился где-то на антресоли?

Что подарить на именины Татьяне

Считается, что лучше всего такой девушке подойдут подарки желтого, коричневого, багрового и красного цветов. К примеру, это может быть предмет гардероба. Но стоит помнить, что пустой кошелек вручать нельзя - к бедности, а носовой платок - к слезам.

Также Татьянам рекомендуется дарить рубины. Тут уж выбор украшений велик - от серьг до браслета.

Хорошим подарков станет букет любимых цветов, подарочный сертификат в салон красоты или фитнес-клуб (если девушка увлекается спортом).

Также Татьяны обладают отличным чувством юмора, так что оценят и шутливый презент.

Что нельзя дарить на Татьянин день

Духи, так как многие девушки предпочитают выбирать аромат на свой вкус.

Считается, что ножи и вилки могут навредить здоровью.

Ножницы - к перекройке жизни, разладу в отношениях.

Зажигалка, портсигар – к разлуке.

Бритвенный станок – к "срезанию" успеха и удачи.

Перчатки могут повергнуть человека во власть дарителя.

Носовой платок сулить неприятности и слезы.

Ремень – делает человека скованным, приносит неудачу в карьере.

Часы – к разлуке и несчастливой жизни.

А зеркало, как считается, забирает красоту и молодость.

Пустой кошелек - к бедности.

Предметы гигиены: расческа, шампунь или мыло могут быть не совсем уместными.

Жемчуг - к слезам.

А цепочка, говорят в народе, - к скорой разлуке.

А шарф - станет причиной разрыв отношений.

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