Что нельзя дарить на Татьянин день [ Редактировать ]
Что же подарить Татьяне в день ангела, чтобы презент обязательно понравился, а не пылился где-то на антресоли?
Что подарить на именины Татьяне
Считается, что лучше всего такой девушке подойдут подарки желтого, коричневого, багрового и красного цветов. К примеру, это может быть предмет гардероба. Но стоит помнить, что пустой кошелек вручать нельзя - к бедности, а носовой платок - к слезам.
Также Татьянам рекомендуется дарить рубины. Тут уж выбор украшений велик - от серьг до браслета.
Хорошим подарков станет букет любимых цветов, подарочный сертификат в салон красоты или фитнес-клуб (если девушка увлекается спортом).
Также Татьяны обладают отличным чувством юмора, так что оценят и шутливый презент.
Что нельзя дарить на Татьянин день
- Духи, так как многие девушки предпочитают выбирать аромат на свой вкус.
- Считается, что ножи и вилки могут навредить здоровью.
- Ножницы - к перекройке жизни, разладу в отношениях.
- Зажигалка, портсигар – к разлуке.
- Бритвенный станок – к "срезанию" успеха и удачи.
- Перчатки могут повергнуть человека во власть дарителя.
- Носовой платок сулить неприятности и слезы.
- Ремень – делает человека скованным, приносит неудачу в карьере.
- Часы – к разлуке и несчастливой жизни.
- А зеркало, как считается, забирает красоту и молодость.
- Пустой кошелек - к бедности.
- Предметы гигиены: расческа, шампунь или мыло могут быть не совсем уместными.
- Жемчуг - к слезам.
- А цепочка, говорят в народе, - к скорой разлуке.
- А шарф - станет причиной разрыв отношений.
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