Приметы на 25 января: что категорически нельзя делать на Татьянин день [ Редактировать ]
25 января студенты отмечают свой праздник. Он совпадает с именинами Татьян, поскольку покровительница всех учащихся - христианская мученица святая Татьяна.
С этим днем связанно также и множество народных примет, по которым можно было узнать каким будет весь год: знойным, урожайным или же наоборот.
Что нельзя делать в Татьянин день
- На Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми, нужно постараться провести день в спокойствии и доброжелательном настроении.
- В этот день нельзя убирать стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.
- Но накануне праздника нужно обязательно привести дом в порядок и убраться, так как беспорядок в праздник может навлечь на вас неприятности и проблемы.
- Нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит. Наши предки считали, что отказав или проигнорировав просьбу, вы сами можете попасть в беду.
Приметы на 25 января в Татьянин день
- На Татьянин день солнечно - к раннему прилету птиц
- Снег 25 января - будет лето дождливое
- Теплый ветер - лето будет засушливым, а урожай – скудным
- Ясная и морозная погода в Татьянин день - лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры
- Большие сугробы в Татьянин день - будет много хлеба
- Метель и сильный ветер 25 января - будут засуха, неурожай и плохая рыбалка
- Если в этот день самая старшая женщина в семье испечет каравай, то будет хороший урожай. И каждый из домочадцев 25 января обязан съесть хотя по кусочку. Излишки отдавали домашним животным
- Звездное небо в День Татьяны - к ранней весне
Читайте также, традиции и историю Татьяниного дня.
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