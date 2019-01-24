25 января студенты отмечают свой праздник. Он совпадает с именинами Татьян, поскольку покровительница всех учащихся - христианская мученица святая Татьяна.

С этим днем связанно также и множество народных примет, по которым можно было узнать каким будет весь год: знойным, урожайным или же наоборот.

Что нельзя делать в Татьянин день

На Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми, нужно постараться провести день в спокойствии и доброжелательном настроении.

В этот день нельзя убирать стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.

Но накануне праздника нужно обязательно привести дом в порядок и убраться, так как беспорядок в праздник может навлечь на вас неприятности и проблемы.

Нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит. Наши предки считали, что отказав или проигнорировав просьбу, вы сами можете попасть в беду.

Приметы на 25 января в Татьянин день

На Татьянин день солнечно - к раннему прилету птиц

Снег 25 января - будет лето дождливое

Теплый ветер - лето будет засушливым, а урожай – скудным

Ясная и морозная погода в Татьянин день - лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры

Большие сугробы в Татьянин день - будет много хлеба

Метель и сильный ветер 25 января - будут засуха, неурожай и плохая рыбалка

Если в этот день самая старшая женщина в семье испечет каравай, то будет хороший урожай. И каждый из домочадцев 25 января обязан съесть хотя по кусочку. Излишки отдавали домашним животным

Звездное небо в День Татьяны - к ранней весне

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