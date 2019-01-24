Три выкидыша и пять ЭКО: австралийка родила близняшек в 50 лет [ Редактировать ]
После трех выкидышей, потраченных на бесполезное лечение 75 тысяч долларов и пяти процедур ЭКО (искусственное оплодотворение - ред.) у 50-летней Манды Эптон наконец родились дети-близнецы.
Об этом сообщает Daily Mail.
Известно, что женщина и ее бойфренд годами пробовали зачать ребенка, но из-за проблем Эптон это никак не получалось. В итоге, когда женщине исполнилось 39 лет, она и ее бойфренд расстались из-за бесплодия.
Оставшись одна, она приняла решение во что бы то ни стало забеременеть и родить для себя. Медики предупреждали, что ей стоит поспешить, ведь количество яйцеклеток с каждым годом уменьшается, а после менопаузы шансов родить вовсе не будет.
За десять лет она пережила около пяти курсов ЭКО, но эмбрионы не приживались, а если и наступала беременность, то случался выкидыш. Специалисты по ЭКО давали Манде только 5% шансов, что она сможет стать матерью. Но женщина не собиралась опускать руки, а искала доноров яйцеклеток в разных странах.
И в декабре 2017 года ее усилия увенчались успехом - наступила долгожданная беременность, которая проходила без осложнений.
В августе 2018 года она родила двоих девочек-близняшек, которые, как и хотела мама, были блондинками с голубыми глазами.
Напомним, из-за интернет зависимости семья два года не выходила из дома.
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