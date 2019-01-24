Сотрудники СБУ блокировали механизм вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в Украине через социальные сети. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы разоблачили жителя Киева, который под кураторством спецслужб РФ администрировал антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях. Он также за денежное вознаграждение получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей социальных сетей Facebook и Twitter. По замыслу заказчиков, таким образом злоумышленник должен был манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах Кремля", - говориться в сообщении.

Известно, что сотрудники СБУ обнаружили трехсот аккаунтов, которые в ходе президентской избирательной кампании в Украине должны быть использованы для продвижения выгодной российской стороне политической рекламы.

Через них организаторы планировали влиять на правосознание и личный выбор избирателей, а также распространять тенденциозную и фейковую информацию для дискредитации украинской власти и правоохранительных органов.

Служба безопасности Украины в установленном порядке передала администрации социальных сетей Facebook и Twitter информацию о выявленных аккаунтах, которые могут использоваться России в ходе гибридной агрессии против нашего государства.

Напомним, СБУ предотвратила контрабанду психотропных веществ.