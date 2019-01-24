Грип в Україні: за тиждень померло шестеро людей [ Редактировать ]
У п'яти областях України перевищено епідемічний поріг захворювання на грип. Протягом минулого тижня занедужали майже 200 тисяч українців, більшість із них діти.
За тиждень уже померло шестеро людей, жоден не був вакцинований. Найбільше хворих на грип та ГРВІ - у Чернігівській, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській областях. Загалом по Україні захворюваність майже на 4 відсотки нижча за епідемічний поріг.
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