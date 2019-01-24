У Давосі на полях світового економічного форуму сьогодні вранці відбувся традиційний Український сніданок. Про що дискутували топ-політики України та Заходу - розкаже Олени Абрамович.

Рукостискання, обійми, спільні фото. На традиційний, уже 15 "український сніданок" у Давосі зібралися політики, чиновники, інвестори з України та всього світу. Організатор заходу, Віктор Пінчук, складом присутніх був особливо задоволений.

"Два головні українські кандидати в президенти сьогодні з нами - Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко. І ми раді привітати президента України Петра Порошенка, який дуже скоро до нас приєднається. Не в кожній країні ми можемо побачити, щоб глава держави та головні суперники були готові опинитися в спільній залі. Це демократія в дії і це чудово", - говорить Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп, організатор Українського сніданку.

Погодились з ним і головні учасники дискусії. Своє бачення справ в Україні висловлювали міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та екс-держсекретар США Джон Керрі.

"Що стосується демократії в Україні, то це сфера, якою я найбільше задоволена. Бо насправді це дійсно конкурентні вибори. Ми не знаємо, хто виграє, є сильні кандидати, які відкрито змагаються між собою. І ми упевнені в тому, що українці матимуть справжні вибори", - говорить Христя Фріланд, міністр закордонних справ Канади.

Майбутні президентські вибори стали головною темою "українського сніданку". Промови кандидатів перетікали у презентації їх передвиборчих програм.

"В англійській мові слово dream має кілька значень. Одне з них це ще сон, друге - це мрія. То давайте, не виходячи зі сна по-тихеньку помріємо, але реалістично, про нову Україну, якою наша команда її бачить", - говорить Анатолій Гриценко, кандидат в президенти України.

"Найтяжче, що є - це регламент 5 хвилин для мене. Ну у мене вчора був з'їзд партійний по висуненню, я виговорилась", - говорить Юлія Тимошенко, кандидат в президенти України.

Модератор, ведучий американського каналу CNN швидко повертав спікерів до реальності.

"Що ви відповісте людям, які кажуть - ви частина політичного істеблішменту України, який звинувачують в корупції і який є частиною проблеми, яку ви хочете вирішити? Як ви можете бути реформатором, якщо ви сама є частиною проблеми?" - говорить Фарід Закарія, модератор, ведучий програми Fareed Zakaria Gps, CNN.

Президент Петро Порошенко виступів своїх конкурентів не чув. Проте у промові подякував усім присутнім за працю на благо держави. А ще застеріг Україну від долі Венесуели.

"У нас існує дуже велика загроза популізму. Саме зараз. Тим, хто не розуміє, що це означає, скажу - це заявляти, що на певні продукти для людей у нас буде фіксована ціна, нижче ринкової. Це те, що Чавес і Мадуро робили в Каракасі, у Венесуелі. І який рівень життя цього народу, ми побачили по телебаченню саме в цю ніч, коли мільйони венесуельців вийшли, щоб сказати "Ні!" Мадуро, сказати "Ні!" популізму, сказати "ні!" безвідповідальним політикам", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Венесуельці сказали ні популізму, те саме слід зробити й українцям, наполіг президент.