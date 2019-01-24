25 января православная церковь почитает святую мученицу Татьяну, а в народе отмечают - День студента.

Святая Татьяна была христианкой и всю жизнь посвятила заботе о больных, помощи бедным и нуждающимся, затем стала настоятельницей в храме. Когда к власти в Риме пришел Александр Север, начались гонения на христиан. Татьяну схватили и жестоко пытали, призывали отречься от веры, но она была непреклонна и читала молитву Иисусу Христу.

Во всех пытках она оставалась живой, так как Господь каждый раз посылала ей исцеление. Но все равно Татьяна была казнена, с тех пор мученицу Татьяну причислили к лику святых и почитают каждый год 25 января. Татьянин день - День студентов, именно святую Татьяну студенты считают своей заступницей и покровительницей. С этими двумя праздниками связано немало традиций и ритуалов.

Что нужно сделать в день Татьяны 2019

Студентам нужно пойти в этот день в церковь и поставить свечку покровительнице и заступнице студенчества - святой Татьяне, попросить помощи в учебе, ясного ума и хорошей памяти.

По традиции, хозяйки в это день пекут хлеб и коврижки в форме солнышка - это делает весну немного ближе, а солнышко за окном - ярче и теплее. Каждый член семьи должен обязательно попробовать кусочек такого "солнышка".

По поводу выпечки хлеба также существует примета, если хлеб хорошо поднимется, то у хозяев будет успешный и счастливый год.

На Татьянин день нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи, даже тех, кого нет рядом, нужно оставить для них тарелку с едой на столе.

В это день нельзя никому отказывать в просьбах, особенно, если просят еду.

На Татьянин день нужно найти самое высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнышко, если оно будет искреннее и от всего сердца, то обязательно исполнится.

У наших предков в этот день существовала очень интересная традиция, несмотря на то, что уборка в этот день под запретом, принято было выбивать и чистить половики. Их потом выставляли у двора и по коврику парень мог увидеть, какая из девушки будет хозяйка и жена.

По традиции, девушки, которые присмотрели себе жениха, мастерили небольшие метелочки их перьев и лоскутков ткани и незаметно подкладывали в дом потенциального жениха. Считалось, что если удалось провернуть все это незаметно, то парень наверняка станет ее мужем и семейная жизнь сложится очень счастливо.

В этот день для именинницы Татьяны выпекают каравай, по которому предсказывают судьбу. Если каравай поднимался холмиком по центру - то девушку ждала удача и счастливая жизнь; если выпечка гладкая и без изъянов - то год будет спокойным и счастливым; а если потрескался каравай - грядут испытания и сложности; а вот если корочка слишком зарумянилась и даже пригорела - то это значило, что девушка готова принять все, что уготовила ей жизнь, это было счастливым знаком.

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