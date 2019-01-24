Ціна життя 15 гривень. В Житомирській області молода дівчина насмерть замерзла в лісі, бо їй не вистачало грошей на проїзд. Подробиці трагедії шокували всю країну. Що сталося насправді розкаже Юлія Жешко.

Дорога довжиною в 30 кілометрів вартувала цій дівчині життя. Страшна історія, яка трапилась в Житомирській області приголомшила всю країну. Восьмого січня двадцятирічна студентка Ірина Дворецька вирішила відвідати матір в лікарні. Поїхала за звичним маршрутом із села Рудня-Хочинська, в якому вона жила, до районного центру - міста Олевськ. Щоправда, їхати вирішила трохи пізніше третьої ночі.

"Довелось їхати з села до міста. Ми їздимо ним узагалі на навчання. Вона була студенткою.:- А чому вона саме вночі поїхала? - Вночі, тому що більше немає автобусів. І їй потрібно було зранку бути в місті. Це був перший автобус", - говорить Наталія, сестра Ірини.

Тож, цей автобус був не лише першим, а і єдиним у найближчі кілька годин. До того ж, невідомо з якої причини, у дівчини не було готівки і вона запропонувала водієві зняти гроші з банківської карти уже в самому Олевську. В якості застави навіть запропонувала залишити свій телефон. Реакція водія приголомшила - він просто викинув дівчину посеред траси. Що трапилось з Іриною Дворецькою далі можна тільки здогадуватись. Адже знайшли її аж за дві доби у лісі. Мертвою.

"Дві доби шукали, знайшов батько. Багато людей шукали, але самі знайшли".

Звісно, вбита горем родина звинувачує у смерті дівчини лише водія. Але експерти пропонують подивитись на трагедію з іншого боку. Мовляв, окрім водія, винна і компанія-перевізник. Кажуть, аби заробити більше - підприємство просто окупувало ринок. І перш за все, від цього страждають люди.

"Я предлагаю, чтобы в сам Олевск заезжали те автобусы которые проезжают мимо по Варшавской трассе. Их не допускают. Допускается только одна фирма. ТОВ "Рим Богдан". То есть, даже удобнее добираться транзитным транспортом людям. Но их высаживают за 9 км. От города Олевск", - говорить Олександр Ігнат'єв, представник ГО "Стоп корупція" у Житомирській області.

Тобто, аби дістатись до будь-якого великого міста, людина вимушена проїхати пів-району об'їзними шляхами. А іноді і вирушити посеред ночі як сталося цього разу. Варто зазначити, що жителі району давно скаржаться на погане транспортне сполучення на Житомирщині.

"Громада хочет, чтобы было больше транспорта. Есть села, в которые вообще не заезжает транспорт", - говорить Олександр Ігнат'єв, представник ГО "Стоп корупція" в Житомирській області.

До речі, в компанії -перевізнику теж прокоментували ситуацію. Там стверджують, що дівчину з маршрутки ніхто не виганяв. Ніби-то вийшла вона сама. А коли водій обернувся - її вже не було. Поліція ж поки мовчить і не проводить жодних слідчих дій. Подробиці розповідають місцеві депутати.

"Дійсно була розмова з водієм у доньки і я думаю, перевізник не договорює того, що сталося насправді. Виявляється у неї було 10 гривень, і їй не вистачало 15. Вона купила пляшечку води і жувальну гумку. Хто ж знав, що через це водій попросить вийти. Це слова мами", - говорить Олена Галагуза, депутат Житомирської обради.

Проте, не відомо досі чи були в автобусі інші пасажири і якою була їхня реакція. Але трагедії точно можна було уникнути. Страшно це усвідомлювати, але життя дівчині могли врятувати усього 15 гривень.