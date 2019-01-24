Напад на активістів "Стоп Корупції". На столичних Видубичах група молодиків розтрощила автівку представника громадської організації. Не обійшлося без бійки. Правоохоронці оголосили план "Перехоплення". Хто напав на активістів - у нашому матеріалі.

Промзона на Видубичах. Близько двох годин тому молодики у балаклавах заблокували автівку активіста "Стоп Корупції". У хід пішла арматура. Тітушки розбили скло витягли та побили активіста. Після чого кинули чоловіка та втекли. На місце події очевидці викликали поліцію та швидку. Активісту "Стоп корупцію" знадобилася допомога медиків. Копи вже оголосили у столиці План "Перехоплення".

"Підбігли якісь тітушки, вони одягли. маски, почали кийками якимось битами розбили машину, розтрощили стекла, розтрощили скло автомобіля і потім почали бити хлопців. Одного вони прямо в обличчя дали газ з балончику, другого побили, зараз приїхала туди вже швидка допомога, поліція. Поліція почала вже план перехвату по місту Києву, шукати цих зловмисників, вже зараз написані заяви, звичайно ми сподіваємось, що буде слідство, внесуть відомості в ЄРДР і винні будуть притягнуті до відповідальності", - говорить Роман Бочкала, голова громадської організації "Стоп Корупції".

Напад на активіста стався при в'їзді на майданчик, де компанія "Мостобуд" - незаконно намиває та вивозить пісок з берегів Дніпра. Представники "Стопкору", влаштували там цілодобове чергування, аби призупинити нелегальний бізнес. Усі підстави для цього є - Київрада розірвала договір оренди землі з "Мостобудом" - через борги та шахрайство. у "Стопкорупції" вважають - напад влаштували охоронці компанії, які неодноразово погрожували активістам. У томи числі - перешкоджали роботі нашої знімальної групи під час зйомок сюжету.