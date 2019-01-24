Адвокати Миколи Мартиненка довели непричетність підозрюваного до панамських офшорів [ Редактировать ]
Чергове засідання суду у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка, якого САП звинувачює у розкраданні більше ніж 17 мільйонів доларів під час закупівлі ядерного палива. Сьогодні захисники екс-нардепа надали докази, що Мартиненко не володіє панамським офшором, через який нібито виводилися державні гроші.
Також вони закидають слідчим - навмисне затягування розгляду справи. Зі свого боку, обвинувачення це заперечує.
"Засідання зупинилося за один крок до документа, Я сподіваюсь суд на наступному засіданні принесе тома і там написано хто є беніфіціарним власником "Бреткреста", - говорить Олексій Скибенко, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Сьогодні ми маємо справжню сенсацію. Ми встановили в судовому засіданні власника Бреткреста - і ним виявився не Мартиненко, а Джон Фостер. І це було відомо слідству з самого початку як врони отримали документи від Панами. Розуміючи що вся справа сипеться в наслідок такого вагомого доказу.
Що всі ці форми не витримують ніякої критики, розуміючи про те що ця справа фєйкова - що це фальсифікат і він викривається документом із панами. Вони не перекладають з іноземної мови документи які виправдовують Мартиненко", - говорить Петро Бойко, адвокат Миколи Мартиненко.
по теме
Шевченківський районний суд Києва почав вивчення доказів по справі Миколи Мартиненка
Сьогодні Шевченківський районний суд Києва почав вивчення даних, так званої, "швейцарської" флешки по справі екс-нардепа Миколи Мартиненка. НАБУ та САП звинувачують Мартиненка в тому, що він та ще низка посадовців через оборудки із ядерним паливом заволоділи більше ніж сімнадцятьма мільйонами доларів
Віктора Януковича засудили до 13 років в'язниці: вирок зачитували вісім годин
13 років ув'язнення та майже сто тисяч на судові витрати. Віктору Януковичу оголосили вирок, над яким судді думали понад півтора місяця
Вирок Януковичу: адвокати оскаржуватимуть рішення суду
13 років за ґратами. Оболонський районний суд Києва визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні проти України з боку Росії.
Справа Януковича: суд довів провину президента-втікача
Голова колегії суддів заявив, що Віктор Янукович діяв із метою отримання преференції від Росії та уникнення кримінального покарання в Україні
Конгрес не дозволив Трампу залишити НАТО
Конгресмени вирішили перешкодити Дональду Трампу вивести країну з Альянсу - чи наважиться американський президент до відкритого протистояння?