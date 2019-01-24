Чергове засідання суду у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка, якого САП звинувачює у розкраданні більше ніж 17 мільйонів доларів під час закупівлі ядерного палива. Сьогодні захисники екс-нардепа надали докази, що Мартиненко не володіє панамським офшором, через який нібито виводилися державні гроші.

Також вони закидають слідчим - навмисне затягування розгляду справи. Зі свого боку, обвинувачення це заперечує.

"Засідання зупинилося за один крок до документа, Я сподіваюсь суд на наступному засіданні принесе тома і там написано хто є беніфіціарним власником "Бреткреста", - говорить Олексій Скибенко, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Сьогодні ми маємо справжню сенсацію. Ми встановили в судовому засіданні власника Бреткреста - і ним виявився не Мартиненко, а Джон Фостер. І це було відомо слідству з самого початку як врони отримали документи від Панами. Розуміючи що вся справа сипеться в наслідок такого вагомого доказу.

Що всі ці форми не витримують ніякої критики, розуміючи про те що ця справа фєйкова - що це фальсифікат і він викривається документом із панами. Вони не перекладають з іноземної мови документи які виправдовують Мартиненко", - говорить Петро Бойко, адвокат Миколи Мартиненко.