На Закарпатті військові проводять операцію проти контрабандистів [ Редактировать ]
Масштабна спецоперація у Закарпатті. Проводять її військова прокуратура та прикордонники у Рахівському районі. Задіяли спецтехніку, озброєні силовики перевіряють транспорт.
Подробиць наразі не розголошують, кажуть лише, що ці заходи спрямовані на боротьбу з контрабандою тютюну. За словами місцевих жителів, військові прибули три дні тому.
І зараз ідуть обшуки у щонайменше десяти помешканнях у Рахові та селі Ділове.
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