Заходи спрямовані на боротьбу з контрабандою тютюну

Масштабна спецоперація у Закарпатті. Проводять її військова прокуратура та прикордонники у Рахівському районі. Задіяли спецтехніку, озброєні силовики перевіряють транспорт.

Подробиць наразі не розголошують, кажуть лише, що ці заходи спрямовані на боротьбу з контрабандою тютюну. За словами місцевих жителів, військові прибули три дні тому.

І зараз ідуть обшуки у щонайменше десяти помешканнях у Рахові та селі Ділове.