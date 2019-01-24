Голова Харківської обладміністрації закликала не допустити тіньових схем, використання адмінресурсу та фальсифікацій на виборах президента України [ Редактировать ]
Не допустити тіньових схем, використання адмінресурсу та фальсифікацій під час передвиборчої кампанії та самих виборів - закликала голова Харківської обласної адміністрації Юлія Світлична.
Сьогодні вона зустрілася з силовиками: представниками поліції, прокуратури та СБУ. Попросила їх об'єднати зусилля. Адже 2019 на Україну чекають дві виборчі кампанії - президентська та парламентська.
Очільниця Харківщини повідомила, що правоохоронці вже зафіксували кілька правопорушень, пов'язаних з веденням виборчої кампанії, і попросила силовиків відреагувати на них.
"Ми не дозволимо провести тут жодних темних схем, адміністративного ресурсу або створення інших механізмів для фальсифікації виборів. Моя однозначна позиція: в області повинні бути рівні умови для усіх кандидатів у президенти. І будь-які провокації або незаконні дії по відношенню якого кандидата незалежно від того - він при владі або проти влади - повинні жорстко присікатися. Сподіваюся, що злагоджена робота всіх силових і правоохоронних відомств, надасть нам можливість чітко, якісно і в строк реагувати на всі прояви порушення законодавства", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
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