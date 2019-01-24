Рубікон перейдено, дороги назад немає і ревізія реформи децентралізації неможлива. Про це заявив віце-прем'єр Геннадій Зубко. За його словами, понад 60 відсотків населення України проживає нині в об'єднаних територіальних громадах, яких уже дев'ятсот. А у перспективі - має бути більше тисячі.

Бюджети міст щороку зростають. Лише за рахунок розміщення коштів на депозитах, органи місцевого самоврядування торік заробили 2,5 мільярди гривень.

"Бюджети які ми бачимо що зростають 234 млрд - абсолютний рекорд ми встановили у 18 році. Ми не зупиняємось, 2019 для нас є дуже важливим, особливо в новому етапі реформи децентралізації, ми поставили собі завдання закінчити в 2020 році практично на горизонті місцевих виборів в жовтні - об'єднання всіх громад, перехід до нового територіального і адміністративного устрою і практично завершення формування базове громад і переходу", - говорить Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.