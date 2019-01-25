У Давосі влаштували показ українських вишиванок. Стилізовані сорочки та сукні з етнічними орнаментами від дизайнерки Юлії Магдич продемонстрували в "Українському домі" на полях Світового економічного форуму.

Вишиванки від Магдич продають у тридцяти країнах, серед них США, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. І вони неабияк популярні серед зірок.

"Це перший показ в Давосі взагалі. Раніше ніхто такого не придумував. І це дуже символічно, що це власне показ вишиванок. Україна зараз находиться у стані переродження. І в такі періоди завжди нація стає найкреативнішою", - говорить Юлія Магдич, український дизайнер.

"Ми фокусувалися на рекламі інвестиційних можливостей в Україні, українських мізків, рук та хлібів, як люблять говорити інвестори. Але ми б недопрацювали, якби не включили красу в порядок денний "Українського будинку" в Давосі. Бо краса - це місток до української культури, традицій та душі", - говорить Олекса Чепівська, виконавчий директор "Українського дому" в Давосі.