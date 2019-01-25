Співробітники СБУ затримали адміністратора антиукраїнської інтернет-спільноти [ Редактировать ]
Співробітники СБУ блокували механізм втручання російських спецслужб у виборчі процеси в Україні через соціальні мережі. Викрили жителя Києва, який за підтримки російських спецслужб адміністрував антиукраїнські Інтернет-спільноти у соцмережах. Метою було маніпулювання виборцями.
Для цього чоловік пропонував користувачам соцмереж здавати свої акаунти в оренду - аби від їхнього імені публікувати антиукраїнську інформацію.
"Кілька місяців тому адміністратори груп із Росії доручили мені шукати у Facebook людей з України, готових продати свої акаунти або тимчасово здати їх в оренду. Як мені стало відомо, через ці акаунти вони збиралися запускати політичну рекламу та замовну інформацію".
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