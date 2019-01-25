У колекції французької акторки було понад 300 нарядів

Сукні Катрін Деньов пішли з молотка майже за мільйон євро. Про це повідомили на сайті аукціонного дому "Крістіс".

У колекції французької акторки було понад 300 нарядів.

Найдорожчим лотом виявилося вбрання, в якому Деньов познайомилася з режисером і сценаристом Альфредом Гічкоком у 1969. Сукню продали за 42,5 тисячі євро - це вдесятеро дорожче від стартової ціни.