Сукні Катрін Деньов пішли з молотка майже за мільйон євро [ Редактировать ]
Сукні Катрін Деньов пішли з молотка майже за мільйон євро. Про це повідомили на сайті аукціонного дому "Крістіс".
У колекції французької акторки було понад 300 нарядів.
Найдорожчим лотом виявилося вбрання, в якому Деньов познайомилася з режисером і сценаристом Альфредом Гічкоком у 1969. Сукню продали за 42,5 тисячі євро - це вдесятеро дорожче від стартової ціни.
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