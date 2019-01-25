Як дитина, але дешевше. Замість дітей, подружжя у Південній Кореї дедалі частіше беруть собі хатніх улюбленців. Про причини такого вибору - розкаже Оксана Гашева.

Кан Сон Ілю нещодавно виповнилось 40. Вони з дружиною у шлюбі вже вісім років. Однак про дітей подружжя навіть не задумується. Навіщо, якщо у них вже є маленький синочок - песик Санчо. Доглядають за ним не гірше ніж за дитиною. Днями домашньому улюбленцю купили новий костюм для візиту до бабусі Кан.

"Всі ці іграшки я придбав для Санчо. Коли я подорожую чи іжджу у відрядження, завжди купую йому подарунки. Санчо це дуже подобається. Мене це тішить, адже я його батько", - говорить Кан Сон Іль, хазяїн Санчо.

Замислюватись про дітей подружжю не дозволяє сімейний бюджет. На новий одяг та іграшки для Санчо витрачають понад сто доларів на місяць. Однак витрати на дитину були б ще більшими. Тільки навчання у приватній школі обійшлося б родині Кан - у 250 доларів.

"Народження дитини стало б для нас тяжким тягарем. Нам потрібно ходити на роботу, а дитина вимагає надто багато часу та уваги. Ми взагалі ніколи не думали про дітей", - говорить Кан Сон Іль, хазяїн Санчо.

Домашніх улюбленців вже завела третина жителів Південної Кореї. Для більшості корейців тварини стали членами сім'ї. Їм купують одяг, роблять модні стрижки та навіть замовляють з ними спеціальні сімейні фотосесії.

"Люди часто роблять фотосесію з дитиною, щоб відсвяткувати її уродини чи перші сто днів. Це те ж саме, тільки для тварин. Мордочки улюбленців теж змінюються з віком. Люди сприймають їх як членів сім'ї, тож приходять фотографуватися з ними щороку", - розповідає Хон Сон Хьон, фотограф-анімаліст.

За даними Інституту економічних досліджень, цьогоріч індустрія товарів для домашніх улюбленців принесла Кореї майже два з половиною мільярди доларів. І її прибутки продовжуватимуть збільшуватись. Економісти вже назвали цю галузь однією з найбільш швидко зростаючих у світі.

"Очікується, що прибутки в галузі товарів для тварин за 10 років збільшаться втричі. Якщо у 2017 ця індустрія приносила 2 мільярди доларів, то зараз ця цифра вже сягає 2 з половиною", - говорить Кім Су Кьон, менеджер Інституту економічних досліджень.

Південна Корея посідає перші місця серед країн із демографічною кризою. Експерти стверджують: скоро на країну чекає демографічний колапс. Однак, одинокими корейські пари не почуватимуться. Адже подружжів, які живуть із домашнім улюбленцем, з кожним роком стає все більше.