Анна Седокова показала грудь в открытом платье (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Анна Седокова показала откровенное фото на своей странице в Insragram.
На снимке артистка позирует в красном платье с глубоким декольте. Многие поклонники оценили фото, другие же сочли его слишком вульгарным.
"Грудь вываливается", "Очень сексуальная!", "Горячая женщина", - пишут под снимком поклонники.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова шокировала откровенным фото.
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