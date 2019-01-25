Украинская певица Анна Седокова показала откровенное фото на своей странице в Insragram.

На снимке артистка позирует в красном платье с глубоким декольте. Многие поклонники оценили фото, другие же сочли его слишком вульгарным.

"Грудь вываливается", "Очень сексуальная!", "Горячая женщина", - пишут под снимком поклонники.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова шокировала откровенным фото.