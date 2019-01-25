В Запорожской области трасса превратилась в "каток" (фото) [ Редактировать ]
Работники дорожных служб Запорожской области просят водителей не выезжать на трассы в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщают в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.
Обледенение уже началось на 256 км трассы М-18 возле поворота на село Терновку.
По словам дорожников, на месте дежурят автомобили КраЗ, которые посыпают проблемные участки песком, чтобы не допустить пробок.
Жители Запорожья в сети жалуются на скользкие дороги.
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