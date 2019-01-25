СБУ заблокувала спроби втручання російських спецслужб у вибори в Україні [ Редактировать ]
Співробітники СБУ блокували механізм втручання російських спецслужб у виборчі процеси в Україні через соціальні мережі. Вони викрили жителя Києва, який за підтримки кураторів із Росії адміністрував антиукраїнські Інтернет-спільноти у соцмережах. Метою було маніпулювання виборцями.
Чоловік пропонував користувачам соцмереж здавати свої акаунти в оренду, аби від їхнього імені публікувати антиукраїнську інформацію.
"Кілька місяців тому адміністратори груп із Росії доручили мені шукати у Facebook людей з України, готових продати свої акаунти або тимчасово здати їх в оренду. Як мені стало відомо, через ці акаунти вони збиралися запускати політичну рекламу та замовну інформацію".
по теме
Співробітники СБУ затримали адміністратора антиукраїнської інтернет-спільноти
Співробітники СБУ блокували механізм втручання російських спецслужб у виборчі процеси в Україні через соціальні мережі. Викрили жителя Києва, який за підтримки російських спецслужб адміністрував антиукраїнські Інтернет-спільноти у соцмережах
Манипулировал украинцами в сети: в СБУ разоблачили российского агитатора
Сотрудники СБУ блокировали механизм вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в нашей стране через социальные сети.
У Рівному парубок понівечив поліцейське авто
Навіщо утнув таке, та як на це відреагували у поліції?
Facebook виділить $7,5 млн на вивчення етичних проблем зі штучним інтелектом
7,5 мільйонів доларів планує виділити Facebook на вивчення етичних проблем зі штучним інтелектом. Усі гроші підуть на створення окремого Інституту етики штучного інтелекту на базі Мюнхенського технічного університету
Facebook тестирует новую соцсеть для подростков
Уже несколько месяцев сотрудники компании Facebook разрабатывают новую соцсети для подростков