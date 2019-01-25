Співробітники СБУ блокували механізм втручання російських спецслужб у виборчі процеси в Україні через соціальні мережі. Вони викрили жителя Києва, який за підтримки кураторів із Росії адміністрував антиукраїнські Інтернет-спільноти у соцмережах. Метою було маніпулювання виборцями.

Чоловік пропонував користувачам соцмереж здавати свої акаунти в оренду, аби від їхнього імені публікувати антиукраїнську інформацію.

"Кілька місяців тому адміністратори груп із Росії доручили мені шукати у Facebook людей з України, готових продати свої акаунти або тимчасово здати їх в оренду. Як мені стало відомо, через ці акаунти вони збиралися запускати політичну рекламу та замовну інформацію".