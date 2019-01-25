Дональд Трамп готується запровадити режим "надзвичайного стану" уздовж південного кордону США. Про це повідомляє телеканал CNN, що отримав у своє розпорядження внутрішні документи з Білого дому.

Журналісти зазначають: таким чином президент зможе без рішення Конгресу отримати гроші для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Адже саме фінансування огорожі стало причиною його суперечки з демократами та як наслідок - урядового "шатдауну", що триває вже понад місяць.

Напередодні речниця Білого Дому вкотре підтвердила - президент США не схвалюватиме федерального бюджету, якщо він не передбачатиме грошей на побудову стіни.