На Київщині діти отруїлися невідомою речовиною [ Редактировать ]
На Київщині діти отруїлися невідомою речовиною під час поїздки шкільним автобусом. Інцидент стався у Баришівському районі. У лікарні зараз чотирнадцять учнів. Троє з них перебувають у реанімації.
Загалом у салоні їхало шістнадцять школярів, віком від десяти до сімнадцяти років. Правоохоронці забрали автобус на штрафмайданчик - для проведення автотехнічної експертизи та розпочали розслідування.
"Кримінальне провадження за статею 287 ККУ - це випуск транспортного засобу в технічно несправному стані. Через деякий час медичні працівники нададуть висновки цих отруєнь, і ми зможемо говорити більш детально про причини потрапляння дітей до лікарняного закладу", - заявив Микола Жукович, керівник прес-служби Нацполіції Київської області.
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