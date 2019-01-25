На Київщині діти отруїлися невідомою речовиною під час поїздки шкільним автобусом. Інцидент стався у Баришівському районі. У лікарні зараз чотирнадцять учнів. Троє з них перебувають у реанімації.

Загалом у салоні їхало шістнадцять школярів, віком від десяти до сімнадцяти років. Правоохоронці забрали автобус на штрафмайданчик - для проведення автотехнічної експертизи та розпочали розслідування.

"Кримінальне провадження за статею 287 ККУ - це випуск транспортного засобу в технічно несправному стані. Через деякий час медичні працівники нададуть висновки цих отруєнь, і ми зможемо говорити більш детально про причини потрапляння дітей до лікарняного закладу", - заявив Микола Жукович, керівник прес-служби Нацполіції Київської області.