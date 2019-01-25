"Маша плюс каша" - одна из серий популярного мультфильма "Маша и медведь" попала в списки Книги рекордов Гиннеса.

Рекорд присвоили в номинации "Видео с самым большим количеством просмотров" и установлен рекорд благодаря 3,4 миллиардам набранных просмотров в YouTube.

Кроме того, серия "Маша плюс каша" вошла в топ-5 наиболее часто воспроизводимых роликов на YouTube.

Впервые мультик "Маша и Медведь" появился на экранах в 2009 году, рассказывая о невероятно веселой девочке и ее верном друге - медведе Мише.

Мультик завоевал большую популярность и сейчас переведен на 36 языков. Все серии проекта на YouTube суммарно посмотрели 42 миллиарда раз.

Напомним, медведь покорил пользователей YouTube.