Европейский банк перестал печатать популярную банкноту [ Редактировать ]
Европейский центральный банк прекратил печать банкнот номиналом 500 евро, которые были введены в обращение в 2002 году. В обновленной серии "Европа" этот номинал будет отсутствовать.
Об этом сообщает Национальный банк Украины на своей странице в соцсети Facebook.
"С 27 января 2019 больше не будут выпускать в обращение банкноты номиналом 500 евро 17 из 19 национальных центральных банков Еврозоны. Deutsche Bundesbank и Oesterreichische Nationalbank продолжат выпускать в обращение эти банкноты до 26 апреля этого года (включительно)", - говорится в сообщении.
Однако, банкноты номиналом 500 евро серии 2002 остаются законным платежным средством в Еврозоне. Они сохранят свою стоимость, их можно обменять в любом национальном центральном банке Еврозоны.
"Банки Украины также осуществлять операции по обмену гражданам банкнот номиналом 500 евро, пока эти банкноты будут находиться в обращении", - сообщили в НБУ.
Напомним, курс доллара в Украине резко вырос.
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