"Ступайте в ад": Неделя моды в Париже впечатлила необычными нарядами [ Редактировать ]
Голландский модный дом Viktor&Rolf представил на Неделе моды в Париже весенне-летнюю коллекцию платьев с впечатляющими слоганами.
Всего основатели марки Виктор Хорстинг и Рольф Снорен создали 32 платья. На них написано, например, "Ступайте в ад" или "Не фотографируйте, пожалуйста".
Платья также украшены вышитыми узорами и популярными в массовой культуре изображения вроде листа марихуаны или пацифики.
В американском Harperʼs Bazaar пишут, что представленные платья "превратят нас в ходячие мемы, которыми мы стремимся стать в год 2019 от Рождества Христова".
"Я не стесняюсь, ты просто мне нравишься"
"Ступайте в ад"
"Нет"
"Прости за опоздание - не хотелось приходить"
"Пошел к черту"
Напомним, в Давосе устроили показ украинских вышиванок.
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