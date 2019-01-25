Голландский модный дом Viktor&Rolf представил на Неделе моды в Париже весенне-летнюю коллекцию платьев с впечатляющими слоганами.

Всего основатели марки Виктор Хорстинг и Рольф Снорен создали 32 платья. На них написано, например, "Ступайте в ад" или "Не фотографируйте, пожалуйста".

Платья также украшены вышитыми узорами и популярными в массовой культуре изображения вроде листа марихуаны или пацифики.

В американском Harperʼs Bazaar пишут, что представленные платья "превратят нас в ходячие мемы, которыми мы стремимся стать в год 2019 от Рождества Христова".

"Я не стесняюсь, ты просто мне нравишься"

"Ступайте в ад"

"Нет"

"Прости за опоздание - не хотелось приходить"

"Пошел к черту"

Напомним, в Давосе устроили показ украинских вышиванок.