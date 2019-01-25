Наталия Королевская представила Национальную платформу "Женщины за Мир" на Всемирном экономическом форуме в Давосе [ Редактировать ]
Деятельность самого влиятельного женского движения Украины – Национальной платформы "Женщины за Мир" на 49-м Всемирном экономическом форуме в Давосе представила инициатор платформы, народный депутат Украины, "Оппозиционная платформа - За жизнь", Наталия Королевская.
"В этом году Всемирный экономический форум в Давосе посвящен вопросу глобализации, в том числе – в условиях вооруженных конфликтов. Обсуждая новую архитектуру мировой политики, мы понимаем – построение сильного государства невозможно без достижения мира. И, безусловно, очень важно, что вопрос мира в Украине, где боевые действия не прекращаются пятый год, сегодня объединяет женщин-лидеров из разных стран. Ведь каждый день на Востоке продолжают страдать люди – мирные жители, проживающие в красной зоне, переселенцы, жители временно неконтролируемых территорий. И до сих пор, к огромному сожалению, Украина не выполнила прошлогоднюю резолюцию ПАСЕ, призывающую защитить людей, пострадавших от войны", – заявила народный депутат.
Наталия Королевская отметила, что сегодня вопросами защиты мирных людей и преодоления гуманитарной и социальной катастроф в стране занимаются исключительно благотворительные организации, в том числе – и Национальная платформа "Женщины за Мир". На этой платформе объединились более 150 тысяч женщин со всей страны, чтобы использовать любую возможность достичь мира в Украине и получить международную поддержку.
"2019 год должен стать окном возможностей, годом, который даст шанс, объединив усилия политиков мира и Украины, перезагрузить власть внутри страны и начать процесс мирного урегулирования конфликта на Востоке. Наша самая важная задача – вместе содействовать восстановлению мира путем переговоров, дипломатии и защиты людей, пострадавших от войны. Я благодарна женщинам – политическим лидерам из разных стран за поддержку мирных инициатив Национальной платформы "Женщины за Мир" и за готовность всячески содействовать дипломатическому и переговорному процессу", – резюмировала политик.
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