Телеведущая Леся Никитюк продолжает делиться с армией своих поклонников яркими кадрами роскошного отдыха на Мальдивах.

Стоит отметить, что Леся замечает и рассматривает все, что ее окружает на экзотических островах. Телеведущая даже успела сделать фото на фоне аиста, который прилетел на крышу виллы, где она живет.

Фото ведущая подписала так: "Вы не знаете, что это за примета, когда мальдивский аист садится на твою виллу?"

Напомним, в народе "визит" аиста принято считать предвестником беременности.

Фото из Instagram

А пока пользователи сети предполагают, как скоро Леся порадует их новостью об ожидании первенца, звезда наслаждается отдыхом на берегу океана.

Напомним, украинская певица Анна Седокова показала откровенное фото на своей странице в Insragram.