Леся Никитюк ошарашила своих поклонников новостью [ Редактировать ]
Телеведущая Леся Никитюк продолжает делиться с армией своих поклонников яркими кадрами роскошного отдыха на Мальдивах.
Стоит отметить, что Леся замечает и рассматривает все, что ее окружает на экзотических островах. Телеведущая даже успела сделать фото на фоне аиста, который прилетел на крышу виллы, где она живет.
Фото ведущая подписала так: "Вы не знаете, что это за примета, когда мальдивский аист садится на твою виллу?"
Напомним, в народе "визит" аиста принято считать предвестником беременности.
Фото из Instagram
А пока пользователи сети предполагают, как скоро Леся порадует их новостью об ожидании первенца, звезда наслаждается отдыхом на берегу океана.
Напомним, украинская певица Анна Седокова показала откровенное фото на своей странице в Insragram.
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