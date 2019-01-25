Ученые из Университета Тейкие (Япония) пришли к выводу, что плоды киви содержат в себе больше веществ-антиоксидантов, чем многие другие фрукты. В киви содержится намного больше полифенолов, чем в грейпфрутах, апельсинах, мандаринах и яблоках, пишет "Глаком".



Полифенолы - это органические растительные химикаты, которые необходимы растениям для защиты от насекомых, грибков и вирусов. Они защищают клетки организма от разрушительного для них влияния свободных радикалов, которые могут повредить клеточные мембраны, генетический материал, липиды и белковые структуры. Полифенолы предотвращают развитие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванных стрессом и употреблением алкоголя. Эти вещества имеют выраженное противовоспалительное, антибактериальное и противовирусное действие, предотвращают тромбоз и атеросклероз, образование гистамина и возникновение аллергии, накопление холестерина в сосудах.



Опытным путем японские ученые установили: употребление 3 плодов киви в день повышает уровень антиоксидантов в крови до уровня, практически полностью нейтрализующего вредное воздействие свободных радикалов. "Это значит, что при употреблении киви значительно уменьшается риск инфаркта, болезни Альцгеймера и Паркинсона, рака и других опасных заболеваний, связанных с нарушением целостности клеточной структуры", - отметили авторы работы превосходство киви перед многими фруктами.