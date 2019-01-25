Украинские десантники провели первые зимние учения (фото) [ Редактировать ]
81 отдельная аэромобильная бригада ВСУ провела первые в этом году военные учения. Фотографии с маневров были опубликованы на странице в Facebook. Во время учений военные отработали прыжки с парашютом и высадку из вертолета в условиях, когда его невозможно посадить на землю.
"Всего было совершено 78 прыжков и 350 спусков по специальному канату с комплекта бортового оборудования "Адаптер-М1", - говорится в сообщении.
Военные объяснили, что использование "Адаптер-М1" эффективно в условиях, когда рельеф местности не позволяет посадить вертолет, а также во время чрезвычайных ситуаций или высадки на ограниченные участки. Такими участками может быть крыша здания, палуба корабля или частично заминированная территория.
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