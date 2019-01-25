81 отдельная аэромобильная бригада ВСУ провела первые в этом году военные учения. Фотографии с маневров были опубликованы на странице в Facebook. Во время учений военные отработали прыжки с парашютом и высадку из вертолета в условиях, когда его невозможно посадить на землю.

"Всего было совершено 78 прыжков и 350 спусков по специальному канату с комплекта бортового оборудования "Адаптер-М1", - говорится в сообщении.

Военные объяснили, что использование "Адаптер-М1" эффективно в условиях, когда рельеф местности не позволяет посадить вертолет, а также во время чрезвычайных ситуаций или высадки на ограниченные участки. Такими участками может быть крыша здания, палуба корабля или частично заминированная территория.

Ранее на берегу Азовского моря провели боевые учения.