ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро.

З 27 січня їх випуск припинять 17 з 19 країн Євросоюзу. З 26 квітня до них приєднаються Німеччина та Австрія.

Попри припинення друку, банкноти залишаться законним платіжним засобом на території Єврозони і збережуть свою вартість. "П'ятисотки" продовжуватимуть обмінювати банки Єврозони та України.

Нагадаємо, рішення про завершення випуску банкнот прийняли в травні 2016 року. За офіційною інформацією Європейського Центробанку, тільки третина з усіх випущених купюр в 500 євро перебуває в обігу. Решта лежать в банках або "під матрацами" європейців, чи використовується в кримінальних оборудках.