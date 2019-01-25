В ЄС припиняють друкувати банкноти номіналом 500 євро [ Редактировать ]
ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро.
З 27 січня їх випуск припинять 17 з 19 країн Євросоюзу. З 26 квітня до них приєднаються Німеччина та Австрія.
Попри припинення друку, банкноти залишаться законним платіжним засобом на території Єврозони і збережуть свою вартість. "П'ятисотки" продовжуватимуть обмінювати банки Єврозони та України.
Нагадаємо, рішення про завершення випуску банкнот прийняли в травні 2016 року. За офіційною інформацією Європейського Центробанку, тільки третина з усіх випущених купюр в 500 євро перебуває в обігу. Решта лежать в банках або "під матрацами" європейців, чи використовується в кримінальних оборудках.
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