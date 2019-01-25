Країни НАТО збільшать оборонні витрати на 100 мільярдів доларів, - про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За його словами з 2016 року європейські союзники НАТО і Канада додатково витратили на оборону 41 мільярд доларів. До кінця 2020 року ця цифра вже зросте до 100 мільярдів. Столтенберг також нагадав, що союзники НАТО показали єдність у справі контролю над озброєннями, одностайно засудивши порушення Росією ракетного договору.