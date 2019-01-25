Вантажівка з боєприпасами потрапила у ДТП: небезпечний вантаж розсипався по узбіччю [ Редактировать ]
Військова вантажівка з боєприпасами потрапила у ДТП на Черкащині. Аварія сталась сьогодні вранці у самому центрі села Княжа, Звенигородського району.
Автомобіль рухався у колонні, яка перевозила снаряди. На греблі місцевого ставку автівку знесло у кювет. В результаті падіння водій автомобіля зазнав численних забоїв, а небезпечний вантаж розсипався по узбіччю. Військовий зараз знаходиться під наглядом медиків, його життю ніщо не загрожує. А от причини ДТП вже з'ясовує військова прокуратура, щоправда офіційних коментарів від слідчих поки що немає.
Не на камеру військовики водія розказали, що на їхню думку причиною аварії стала слизька дорога, та цивільна автівка, яка на спуску траси "підрізала" їхню колонну.
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