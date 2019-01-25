Економічний розвиток Приазов'я: Володимир Гройсман оприлюднив урядову програму [ Редактировать ]
Нова автомобільна траса від Запоріжжя до Маріуполя, та підвищення потужностей залізниці на Маріупольському напрямку - уже цього року. Втілити масштабні інфраструктурні проекти планує уряд. Про це на нараді з представниками "Мінінфраструктури", "Мінфіну" та "Укравтодору" повідомив Володимир Гройсман.
Підтримати громадян українського Приазов'я і сприяти економічному розвитку регіону, що постраждав від російської агресії - пріоритет для уряду, - наголосив прем'єр.
Крім того він повідомив, що домовився про приїзд оціночної місії ЄС, яка має розглянути представлені урядом проекти із підтримки приазовського регіону. Місія ЄС працюватиме в Україні з 27 січня по 2 лютого.
"Ми домовились, в тому числі під час останнього візиту до Брюсселю, що наші європейські партнери спільно з нами допоможуть нам реалізувати, пришвидшать реалізацію ряду проектів. В нас заплановано на цей рік - це автодорога "Запоріжжя - Маріуполь". Ми передбачаємо 1 мільярд інвестицій", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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