В Одесі студенти влаштували благодійний обід для малозабезпечених [ Редактировать ]
Сьогодні - День Святої мучениці Тетяни.
У храмі, зведеному на її честь в Одесі відбулася урочиста літургія. На службу прийшли й студенти, адже Тетяна вважається їхньою покровителькою. А після - на усіх охочих чекав обід. Причому - страви готували самі студенти.
На благодійний обід прийшли десятки людей: насамперед - похилого віку, які потребують допомоги.
"Одно дело - они получают образование, и мы даем хорошее образование, а второе дело - чтобы они еще были духовно чувствительны. Вот когда мы научим их чувствовать боль другого человека - это будут хорошие специалисты, это будут хорошие юристы, хорошие психологи. Вот это, наверное, самое главное!", - зазначив Сергій Ківалов, президент Національного університету "Одеська юридична академія".
"Я от всей души поздравляю с этим праздником. Сам - как бывший студент, я хочу пожелать легкой сессии - потому что Святая Татьяна всегда помогала приличным студентам - и я уверен, поможет и дальше", - наголосив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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